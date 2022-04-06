В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима

11.49 Пятница, 15 апреля 2022
Общество
Фото: пасхальное шествие, архивное. Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Делегация Екатеринбургской митрополии при поддержке Фонда святой Екатерины отправится в Иерусалим 21 апреля. Уральцы примут участие во встрече Благодатного огня.

Вечером огонь будет доставлен в Екатеринбург на самолёте и отправлен на ночные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы митрополии, сообщили в пресс-службе митрополии.

Делегацию возглавит протоирей Максим Миняйло, старший священник Храма-памятника на крови.

В прошлом году огонь доставляли из Москвы из-за вспышки карантина. В этом году у уральцев получилось договориться о возвращении традиции.

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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20:15 Для коров в Краснотурьинске провели генеральную уборку
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18:48 Стали известны подробности гибели участкового в посёлке под Нижним Тагилом
18:31 На первомайской демонстрации в городе Берёзовский пройдёт праздничная колонна собак и их хозяев
17:53 Свердловская прокуратура выявила нарушения законодательства в содержании автодорог
17:21 В Екатеринбурге на месте заброшенной больницы в Зелёной роще построят онкоцентр
17:00 В Росздравнадзоре опровергают информацию о дефиците таблеток от эпилепсии в Екатеринбурге
16:20 Водитель минивэна в Екатеринбурге сбил велосипедиста
15:37 В Екатеринбурге ученик нашёл таракана в школьной еде
15:17 Новым проректором УрФУ по международным связям стал экс-идеолог мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин
14:57 В Екатеринбурге полиция разыскивает открывших стрельбу с балкона подростков
14:13 Движение по улице Печатников в Екатеринбурге будет перекрыто на двадцать дней
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