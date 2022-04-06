В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Делегация Екатеринбургской митрополии при поддержке Фонда святой Екатерины отправится в Иерусалим 21 апреля. Уральцы примут участие во встрече Благодатного огня.Вечером огонь будет доставлен в Екатеринбург на самолёте и отправлен на ночные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы митрополии, сообщили в пресс-службе митрополии.Делегацию возглавит протоирей Максим Миняйло, старший священник Храма-памятника на крови.В прошлом году огонь доставляли из Москвы из-за вспышки карантина. В этом году у уральцев получилось договориться о возвращении традиции.