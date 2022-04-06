В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима
Общество
Фото: пасхальное шествие, архивное. Владислав Постников/ Вечерние ведомости
Делегация Екатеринбургской митрополии при поддержке Фонда святой Екатерины отправится в Иерусалим 21 апреля. Уральцы примут участие во встрече Благодатного огня.
Вечером огонь будет доставлен в Екатеринбург на самолёте и отправлен на ночные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы митрополии, сообщили в пресс-службе митрополии.
Делегацию возглавит протоирей Максим Миняйло, старший священник Храма-памятника на крови.
В прошлом году огонь доставляли из Москвы из-за вспышки карантина. В этом году у уральцев получилось договориться о возвращении традиции.
Вечером огонь будет доставлен в Екатеринбург на самолёте и отправлен на ночные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор и во все храмы митрополии, сообщили в пресс-службе митрополии.
Делегацию возглавит протоирей Максим Миняйло, старший священник Храма-памятника на крови.
В прошлом году огонь доставляли из Москвы из-за вспышки карантина. В этом году у уральцев получилось договориться о возвращении традиции.
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