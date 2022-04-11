В Екатеринбурге почти на треть увеличилось количество заболевших сифилисом

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Количество заболевших сифилисом увеличилось за год на 28%, рассказал главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Николай Струин.По его словам, в 2021 году было выявлено 183 новых случаев заболевания сифилисом, сообщает Е1. То есть, по сравнению с 2020 годом, заболеваемость увеличилась на 28.3%. Предполагается, что причиной вспышки болезни мог стать карантин.С 18 по 22 апреля в диспансере на улице Розы Люксембург, 1 пройдёт акция «Чистая неделя», где можно будет бесплатно пройти проверку и выявить, имеются ли венерологические заболевания. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Такое исследование рекомендуется проводить с партнёром.