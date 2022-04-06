В Свердловской области ожидаются ливни и сильный ветер

Алиса Левина © Вечерние ведомости

15 апреля в Свердловской области ожидаются сильный ветер и осадки. Обтом предупредило МЧС России по Свердловской области.Согласно сообщению спасателей, порывы ветра могут доходить до 15 м/с, также ожидаются сильные осадки.Спасатели напомнили, что в непогоду нужно сохранять бдительность, и не ставить автомобили рядом с ненадежными конструкциями.«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.