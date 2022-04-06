В Свердловской области ожидаются ливни и сильный ветер
Общество
15 апреля в Свердловской области ожидаются сильный ветер и осадки. Обтом предупредило МЧС России по Свердловской области.
Согласно сообщению спасателей, порывы ветра могут доходить до 15 м/с, также ожидаются сильные осадки.
Спасатели напомнили, что в непогоду нужно сохранять бдительность, и не ставить автомобили рядом с ненадежными конструкциями.
«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Согласно сообщению спасателей, порывы ветра могут доходить до 15 м/с, также ожидаются сильные осадки.
Спасатели напомнили, что в непогоду нужно сохранять бдительность, и не ставить автомобили рядом с ненадежными конструкциями.
«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – напомнили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
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