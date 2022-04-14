Жителям Асбеста предложили на выбор несколько проектов новой аллеи
Общество
Фото: официальный сайт Асбестовского городского округа (asbestadm.ru)
В пятницу, 15-го апреля стартует онлайн-голосование за проект новой аллеи в городе Асбесте. Сами проекты, как и форма для голосования, представлены на официальном сайте администрации Асбестовского городского округа.
Результаты голосования должны повлиять на то, каким именно образом будет благоустроена общественная территория возле Центра детского творчества имени Н.М. Аввакумова. Авторы проектов предлагают покрыть центральную дорожку полосатой плиткой, установить скамейки под крышей и высокие урны, водрузить башенку с часами и информационные табло.
Голосование продлится до 30-го мая. Итоги его также будут опубликованы на сайте администрации городского округа. Само благоустройство аллеи запланировано на 2023-й год.
Результаты голосования должны повлиять на то, каким именно образом будет благоустроена общественная территория возле Центра детского творчества имени Н.М. Аввакумова. Авторы проектов предлагают покрыть центральную дорожку полосатой плиткой, установить скамейки под крышей и высокие урны, водрузить башенку с часами и информационные табло.
Голосование продлится до 30-го мая. Итоги его также будут опубликованы на сайте администрации городского округа. Само благоустройство аллеи запланировано на 2023-й год.
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