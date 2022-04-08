На первомайской демонстрации в городе Берёзовский пройдёт праздничная колонна собак и их хозяев

18.31 Четверг, 14 апреля 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
До Дня Труда остаётся чуть больше 2-х недель, и на Урале уже начинается подготовка к нему. В городе Берёзовский Свердловской области, например, просят собаководов, желающих поучаствовать в Первомайской демонстрации, заранее зарегистрироваться.

Праздничную колонну собак организует Берёзовский клуб любителей собак. Владельцев четвероногих демонстрантов просят запасаться намордниками и средствами уборки продуктов жизнедеятельности питомца (мешочками, совочками, перчатками). Уже известно, что соберутся собаководы за 45 минут до начала демонстрации – чтобы собаки успели обвыкнуться с непривычно людной обстановкой и встать в ровные ряды.

Колонна собак и собаководов на Первомайской демонстрации – не такая уж странная идея, как может показаться. У неё есть и исторические обоснования. Так, на первомайском параде в Москве 1-го мая 1938-го года по Красной площади проехалась колонна велосипедистов, рядом с которыми бежали служебные собаки. Это были отряды военных специалистов, занимающихся тренировками собак для несения боевой службы. Кроме того, именно 1-го мая в США отмечают День чистокровных собак.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:31 На первомайской демонстрации в городе Берёзовский пройдёт праздничная колонна собак и их хозяев
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17:00 В Росздравнадзоре опровергают информацию о дефиците таблеток от эпилепсии в Екатеринбурге
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15:17 Новым проректором УрФУ по международным связям стал экс-идеолог мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин
14:57 В Екатеринбурге полиция разыскивает открывших стрельбу с балкона подростков
14:13 Движение по улице Печатников в Екатеринбурге будет перекрыто на двадцать дней
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