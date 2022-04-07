В Екатеринбурге на месте заброшенной больницы в Зелёной роще построят онкоцентр

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге планируют построить онкологический центр в Зеленой роще на месте заброшенной больницы. Для проекта будет создано акционерное общество «Екатерининская больница». Свердловской области будет принадлежать больше 25% акций, а остальное – Фонду святой Екатерины, пишет 66.ru.Сейчас проект находится на одобрении в Заксобрании Свердловской области. Как сообщает информатор Ura.ru, вопрос о сроках предстоит решить на заседании парламента.«Помимо этого инвесторы берут на себя обязательства облагородить прилегающую территорию. Должен появиться хороший парк» – сказал председатель комитета Альберт Абзалов «КП-Екатеринубург».Напомним, что здание больницы в Зелёной роще пустовало в центре Екатеринбурга с 2000 года.