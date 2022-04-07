Новым проректором УрФУ по международным связям стал экс-идеолог мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сергей Тушин, экс-идеолог екатеринбургской мэрии (во времена бывшего вице-мэра Владимира Тунгусова), назначен на должность проректора УрФУ имени Ельцина по международным связям.Информацию об этом «Вечерним ведомостям» сначала сообщили источники в вузе, а позже подтвердили официально в пресс-службе УрФУ.Сергей Тушин работал в мэрии Екатеринбурга с 1995 года, ещё при Аркадии Чернецком. В разное время Тушин курировал как вопросы внутренней политики, так и работу комитетов по внешним связям, организацию общероссийских и международных мероприятий, был одним из представителей команды Владимира Тунгусова, которого раньше называли серым кардиналом Екатеринбурга.