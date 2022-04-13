Движение по улице Печатников в Екатеринбурге будет перекрыто на двадцать дней

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Движение по улице Печатников от улицы Военного Флота до дома №12 по улице Тельмана перекроют с 11 по 30 мая из-за строительства газопровода, сообщила пресс служба городской администрации.В это время движение машин будет организовано по улицам Тельмана, Амундсена и Военного Флота.Напомним, что с 1 по 4 мая будет перекрыт перекрёсток Куйбышева – Московская, а также трамвайная линия от станции «Московская» до «Дворца спорта» и в обратном направлении.