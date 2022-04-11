Жительница Екатеринбурга пыталась оплатить булки фальшивыми деньгами

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Женщина пыталась расплатиться как минимум в двух магазинах Екатеринбурга купюрами «банка приколов». Она зашла в «Хлебницу» на улицу Крауля, 65 и в «Пекару» на Мельникова, 38.В первом магазине женщина хотела приобрести шанежки, а во втором сладкие булочки и хачапури. Продавцы заметили подвох, но не стали вызывать полицию, сообщил очевидец порталу Е1.ru.Это далеко не первый случай сбыта фальшивых денег. Сообщалось, что некоторые магазины с начала весны столкнулись с фальшивомонетчиками.