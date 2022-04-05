Екатеринбуржцы забили тревогу из-за вольера медведицы Айны в городском зоопарке
Общество
Фото: читательница «Вечерних ведомостей» Елена
Сотрудники, работающие в бизнес-центре на углу Луначарского – Энгельса в Екатеринбурге, забили тревогу по поводу условий содержания белого медведя в зоопарке.
Читательница телеграм-канала «Вечерних ведомостей» Елена прислала видео, на котором видно, что медведица Айна находится в небольшой клетке. По её словам, в таких условиях Айна содержится с прошлого лета, когда вольер для белых медведей закрыли на реконструкцию. Сама реконструкция при этом может продвигаться медленно — бывает, что за весь рабочий день на объекте не видно ни одного строителя, говорит Елена.
«Вечерние ведомости» направили в зоопарк запрос, чтобы выяснить, опасно ли для здоровья медведицы содержание в такой клетке.
А изданию «КП-Екатеринбург» в зоопарке рассказали, что клетка медведицы состоит из трёх отделений, горожане же видят только одну ее часть.
«Строительство нового вольера в присутствии самого медведя невозможно, поэтому Айну временно переселили в модуль, который специально был создан для такого животного, его сварили из металлических конструкций. Он состоит из трех отделений, горожанам видно только одну часть», - цитирует «КП-Екатеринбург» пресс-службу екатеринбургского зоопарка.
Напомним, что в прошлом году умер белый медведь Умка, который жил в зоопарке с 1998 года. Сначала озвучивалась версия, что он погиб из-за проглоченного мячика, однако позже экспертиза установила, что причиной смерти стал инсульт.
Московский зоопарк согласился передать в Екатеринбург медведицу Хатангу, но не спешит этого делать, пока нет надлежащего вольера.
Читательница телеграм-канала «Вечерних ведомостей» Елена прислала видео, на котором видно, что медведица Айна находится в небольшой клетке. По её словам, в таких условиях Айна содержится с прошлого лета, когда вольер для белых медведей закрыли на реконструкцию. Сама реконструкция при этом может продвигаться медленно — бывает, что за весь рабочий день на объекте не видно ни одного строителя, говорит Елена.
«Вечерние ведомости» направили в зоопарк запрос, чтобы выяснить, опасно ли для здоровья медведицы содержание в такой клетке.
А изданию «КП-Екатеринбург» в зоопарке рассказали, что клетка медведицы состоит из трёх отделений, горожане же видят только одну ее часть.
«Строительство нового вольера в присутствии самого медведя невозможно, поэтому Айну временно переселили в модуль, который специально был создан для такого животного, его сварили из металлических конструкций. Он состоит из трех отделений, горожанам видно только одну часть», - цитирует «КП-Екатеринбург» пресс-службу екатеринбургского зоопарка.
Напомним, что в прошлом году умер белый медведь Умка, который жил в зоопарке с 1998 года. Сначала озвучивалась версия, что он погиб из-за проглоченного мячика, однако позже экспертиза установила, что причиной смерти стал инсульт.
Московский зоопарк согласился передать в Екатеринбург медведицу Хатангу, но не спешит этого делать, пока нет надлежащего вольера.
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