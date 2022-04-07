В Екатеринбурге на двух девушек составили протоколы за дискредитацию российской армии

Обе они меняли ценники в супермаркете

01.53 Четверг, 14 апреля 2022
Общество
Отдел полиции №13 «Химмашевский». Фото: Вечерние ведомости
Вечером 13 апреля в Екатеринбурге полицейские задержали двух девушек – 20 и 22 лет. Их обвинили в том, что за день до этого, 12 апреля, они меняли ценники в супермаркете «Магнит» в микрорайоне Светлый на листочки с информацией о действиях российских военных на территории Украины.

Девушек доставили в отдел полиции №13 на Химмаше, где, по сообщениям членов ОНК Свердловской области, продержали более трёх часов. Самих членов ОНК, равно как и адвоката, к задержанным во время составления протоколов не пускали. В итоге они обе вышли из отдела около часа ночи 14 апреля с уже составленными протоколами по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) – полицейские посчитали, что их действия дискредитируют российскую армию. У обоих изъяли телефоны.


Фрагмент протокола на одну из задержанных


Член ОНК Свердловской области (Общественная наблюдательная комиссия – орган, который следит за соблюдением прав лиц в местах принудительного содержания — прим. ред) Любовь Шадыева сообщила, что на девушек в отделе оказывалось психологическое давление, они сильно переволновались и сразу после выхода вызвали скорую.

Адвокат Фёдор Акчермышев сообщил «Вечерним ведомостям», что несмотря на то, что в протоколе в качестве составителя указан участковый Алан Кучиев, на самом деле девушек опрашивали специально приехавшие в отдел сотрудники Центра Э.

Из-за принятых в марте 2022 года законов мы не можем опубликовать текст, который был написан на листочках, которые девушки, по версии полицейских, вставляли в магазине на место ценников. Добавим, что сегодня за схожие действия суд в Санкт-Петербурге поместил в СИЗО 31-летнюю художницу Александру Скочиленко — ей вменяют уже уголовную статью 207.3 УК РФ.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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18:55 Вечному огню у мемориала Победы в Краснотурьинске необходим срочный ремонт
18:28 В результате столкновения легкового автомобиля с КАМАЗом в Екатеринбурге погибли 2 человека
18:00 На три дня в Екатеринбурге закроют перекрёсток улиц Московская – Куйбышева
17:41 Синоптики пообещали потепление в Свердловской области до +20 °C
17:24 По иску Стаса Костюшкина суд взыскал с Монеточки 500 тысяч рублей
16:59 Авиакомпания «Turksh Airlines» отменяет рейсы из Екатеринбурга на месяц
16:24 Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на соседа с неадекватным поведением
16:19 Старейший секс-шоп «Казанова 69» борется за аренду здания в центре Екатеринбурга в суде
15:34 В Свердловской области возбудили 12 уголовных дел в отношении экстремистской организации
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