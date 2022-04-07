В Екатеринбурге на двух девушек составили протоколы за дискредитацию российской армии
Обе они меняли ценники в супермаркете
Общество
Отдел полиции №13 «Химмашевский». Фото: Вечерние ведомости
Вечером 13 апреля в Екатеринбурге полицейские задержали двух девушек – 20 и 22 лет. Их обвинили в том, что за день до этого, 12 апреля, они меняли ценники в супермаркете «Магнит» в микрорайоне Светлый на листочки с информацией о действиях российских военных на территории Украины.
Девушек доставили в отдел полиции №13 на Химмаше, где, по сообщениям членов ОНК Свердловской области, продержали более трёх часов. Самих членов ОНК, равно как и адвоката, к задержанным во время составления протоколов не пускали. В итоге они обе вышли из отдела около часа ночи 14 апреля с уже составленными протоколами по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) – полицейские посчитали, что их действия дискредитируют российскую армию. У обоих изъяли телефоны.
Член ОНК Свердловской области (Общественная наблюдательная комиссия – орган, который следит за соблюдением прав лиц в местах принудительного содержания — прим. ред) Любовь Шадыева сообщила, что на девушек в отделе оказывалось психологическое давление, они сильно переволновались и сразу после выхода вызвали скорую.
Адвокат Фёдор Акчермышев сообщил «Вечерним ведомостям», что несмотря на то, что в протоколе в качестве составителя указан участковый Алан Кучиев, на самом деле девушек опрашивали специально приехавшие в отдел сотрудники Центра Э.
Из-за принятых в марте 2022 года законов мы не можем опубликовать текст, который был написан на листочках, которые девушки, по версии полицейских, вставляли в магазине на место ценников. Добавим, что сегодня за схожие действия суд в Санкт-Петербурге поместил в СИЗО 31-летнюю художницу Александру Скочиленко — ей вменяют уже уголовную статью 207.3 УК РФ.
Девушек доставили в отдел полиции №13 на Химмаше, где, по сообщениям членов ОНК Свердловской области, продержали более трёх часов. Самих членов ОНК, равно как и адвоката, к задержанным во время составления протоколов не пускали. В итоге они обе вышли из отдела около часа ночи 14 апреля с уже составленными протоколами по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) – полицейские посчитали, что их действия дискредитируют российскую армию. У обоих изъяли телефоны.
Фрагмент протокола на одну из задержанных
Член ОНК Свердловской области (Общественная наблюдательная комиссия – орган, который следит за соблюдением прав лиц в местах принудительного содержания — прим. ред) Любовь Шадыева сообщила, что на девушек в отделе оказывалось психологическое давление, они сильно переволновались и сразу после выхода вызвали скорую.
Адвокат Фёдор Акчермышев сообщил «Вечерним ведомостям», что несмотря на то, что в протоколе в качестве составителя указан участковый Алан Кучиев, на самом деле девушек опрашивали специально приехавшие в отдел сотрудники Центра Э.
Из-за принятых в марте 2022 года законов мы не можем опубликовать текст, который был написан на листочках, которые девушки, по версии полицейских, вставляли в магазине на место ценников. Добавим, что сегодня за схожие действия суд в Санкт-Петербурге поместил в СИЗО 31-летнюю художницу Александру Скочиленко — ей вменяют уже уголовную статью 207.3 УК РФ.
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