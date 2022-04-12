В СИЗО-1 Екатеринбурга связали брачными узами две влюблённые пары

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любовь не знает границ и не замечает решёток. Это доказало сегодня мероприятие, которое прошло в СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области. Там официально оформили вступление в брак две влюблённые пары.Двое осужденных, оставленные в екатеринбургском СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, заранее заявили о том, что желают вступить в законный брак с ожидающими их на воле женщинами. Чтобы желание их осуществить, начальник учреждения, подполковник внутренней службы Сергей Слёзкин дал «добро» на то, чтобы в следственный изолятор провели невест и работника ЗАГСа.Церемонию провели, как положено – с торжественной речью, подписанием необходимых бумаг и обменом кольцами. Сотрудники СИЗО поздравили молодожёнов, после чего обеим парам было предоставлено длительное свидание с новоиспечёнными жёнами.Возможность бракосочетания лиц, находящихся под стражей, допускается пунктом 7 статьёй 27 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Там дословно говорится следующее: «Государственная регистрация заключения брака с лицом, находящимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения свободы, производится в помещении, определенном начальником соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа записи актов гражданского состояния».