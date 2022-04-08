В Екатеринбурге проведут экскурсию, к которой можно присоединиться из любой точки мира
Общество
Фото: Владислав Постников
В пятницу, 15-го апреля из Екатеринбурга проведут онлайн-экскурсию, присоединиться к которой можно через Интернет (а, значит, из любой точки мира). Тема экскурсии – уникальный архитектурный памятник, образец советского конструктивизма, который на Урале знают под названием «Дом-Корабль».
На самом деле, здание необычной формы на берегу городского пруда – это Дом физкультуры «Динамо». Оно было построено в 1934-м году и изначально проектировалось таким образом, чтобы очертаниями своими напоминало корабль с заострённым носом, палубой и даже капитанским мостиком. Кто разработал этот проект? Есть ли у него в мире аналоги? Кто населял в разные эпохи «Дом-корабль» расскажет в онлайн-трансляции исследовательница архитектурного наследия Урала Людмила Старостова. Во время её повествования архитектурный памятник можно будет хорошо рассмотреть с разных сторон и с близкого расстояния.
Начало онлайн-экскурсии – в 13:00. Чтобы присоединиться к ней, необходимо предварительно отправить заявку, ответив на несколько вопросов несложной электронной формы.
На самом деле, здание необычной формы на берегу городского пруда – это Дом физкультуры «Динамо». Оно было построено в 1934-м году и изначально проектировалось таким образом, чтобы очертаниями своими напоминало корабль с заострённым носом, палубой и даже капитанским мостиком. Кто разработал этот проект? Есть ли у него в мире аналоги? Кто населял в разные эпохи «Дом-корабль» расскажет в онлайн-трансляции исследовательница архитектурного наследия Урала Людмила Старостова. Во время её повествования архитектурный памятник можно будет хорошо рассмотреть с разных сторон и с близкого расстояния.
Начало онлайн-экскурсии – в 13:00. Чтобы присоединиться к ней, необходимо предварительно отправить заявку, ответив на несколько вопросов несложной электронной формы.
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