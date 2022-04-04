Вечному огню у мемориала Победы в Краснотурьинске необходим срочный ремонт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городе Краснотурьинск Свердловской области разрушается часть мемориального комплекса в честь Победы во Второй мировой войне. Отваливаются облицовочные плиты с установленного там Вечного огня. На это обратили внимание сами жители Краснотурьинска и распространили информацию в СМИ и по соцсетям.На недовольство горожан поторопились ответить в администрации Краснотурьинска. Глава города Александр Устинов пообещал, что Вечный огонь отремонтируют к празднику Победы (то бишь, к 9-му мая). Его слова (опубликованные в соцсетях) подтвердила нашим коллегам из издания «Вечерний Краснотурьинск» пресс-секретарь мэрии Анна Загирова. Она уточнила, что мраморные плиты, которыми облицован Вечный огонь, отпали из-за погодных условий.Но жители Краснотурьинска прекрасно помнят, что плиты уже отваливались в 2020-м году (видимо, тоже из-за погодных условий), и их даже не стали менять. Расколовшуюся облицовку просто приклеили обратно к основанию… на монтажную пену! На следующий год сооружение всё же подлатали, но - как видим - опять на тяп-ляп. Будем надеяться, что администрация города Краснотурьинска в этот раз отыщет достаточные средства и мастеров, которые бы смогли более надёжно отремонтировать Вечный огонь. Пусть, и к майским праздникам.