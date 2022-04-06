На три дня в Екатеринбурге закроют перекрёсток улиц Московская – Куйбышева

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей будет закрыто движение транспорта. Ограничения начнут действовать с 1 мая 23.00 по 4 мая до 06.00.Объезд будет организован по улицам Радищева, Шейкмана, Московская, Большакова, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.В связи с этим на период ремонтных работ будет приостановлено движение трамваев №32 и №33 маршрута от станции «Московская» до «Дворца спорта». В обратном направлении проезд тоже будет недоступен.