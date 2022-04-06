Синоптики пообещали потепление в Свердловской области до +20 °C
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Уже на этой неделе, по прогнозам синоптиков уральского гидрометцентра, в Свердловской области потеплеет до +20°C. Вместе с тем в регионе пройдут небольшие дожди.
В четверг, 14 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами туман. Ночью +1…+6°C, на крайнем севере до -4°C. Днем +13…+18°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +3…+5°C, днем +15…+17°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В пятницу, 15 апреля, в регионе облачно, небольшой дождь, местами умеренный, днем на севере сильный. Ночью +5…+10°C, на крайнем севере -4…+1°C. Днем +15…+20°C, на крайнем севере +4…+9°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, небольшой дождь. Температура ночью +6…+8°C, днем +15…+17°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 14 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами туман. Ночью +1…+6°C, на крайнем севере до -4°C. Днем +13…+18°C. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +3…+5°C, днем +15…+17°C. Ветер южный 3-8 м/сек.
В пятницу, 15 апреля, в регионе облачно, небольшой дождь, местами умеренный, днем на севере сильный. Ночью +5…+10°C, на крайнем севере -4…+1°C. Днем +15…+20°C, на крайнем севере +4…+9°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, небольшой дождь. Температура ночью +6…+8°C, днем +15…+17°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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