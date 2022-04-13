По иску Стаса Костюшкина суд взыскал с Монеточки 500 тысяч рублей
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Суд в Москве взыскал с певицы Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом «Лиза Монеточка», 500 тысяч рублей по иску Стаса Костюшкина за нарушение авторских прав и запретил ей использовать песню «Мама, я не зигую».
Решение в силу ещё не вступило.
Данное судебное разбирательство начиналось в Чкаловском суде Екатеринбурга, однако подсудность была изменена в ходе процесса из-за регистрации певицы по новому месту жительства в Москве.
Напомним, что в песне девушки «Мама, я не зигую» экс-вокалист услышал сходство с песней «Женщина, я не танцую», которую исполнял сам. Изначально он требовал с девушки 900 тысяч рублей. Представители Гырдымовой утверждали, что её песня является пародией.
Решение в силу ещё не вступило.
Данное судебное разбирательство начиналось в Чкаловском суде Екатеринбурга, однако подсудность была изменена в ходе процесса из-за регистрации певицы по новому месту жительства в Москве.
Напомним, что в песне девушки «Мама, я не зигую» экс-вокалист услышал сходство с песней «Женщина, я не танцую», которую исполнял сам. Изначально он требовал с девушки 900 тысяч рублей. Представители Гырдымовой утверждали, что её песня является пародией.
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