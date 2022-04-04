Авиакомпания «Turksh Airlines» отменяет рейсы из Екатеринбурга на месяц

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Авиапассажирам, купившим билеты в Турцию у компании «Turksh Airlines» пришло сообщение об отмене полётов с 16 апреля по 15 мая. Улететь в Стамбул получится только 14 апреля. Деньги вернут в местах, где были куплены билеты, пишет издание «66.ru» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Кольцово».«Это временная приостановка, ориентировочно до конца апреля, о дальнейших ограничениях и о причинах этого данных нет» – рассказал порталу «Е1.ru» президент Уральской ассоциации Туризма Михаил Мальцев.Также он обратил внимание на то, что авиакомпания пользовалась популярностью и имела высокий доход.Ранее «Turksh Airlines» уже отменяли рейсы на некоторое время: с конца октября прошлого года до 23 декабря, а также с середины января до 7 марта.