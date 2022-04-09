Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на соседа с неадекватным поведением

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге один из жильцом дома по улице Черноярская на Уралмаше пожаловался на соседа с неадекватным поведением. Об этом он рассказал паблику «Инцидент Екатеринбург».Мужчина считает, что его сосед употребляет наркотические средства. В последний раз тот бегал по двору и отмахивался от кого-то футболкой. Этот момент удалось зафиксировать на видео.«Пожалуйста! Отстаньте! Я не буду больше! Хватит, пожалуйста», – такие слова можно услышать опубликованной на записи.По словам екатеринбуржца, пожаловавшегося на соседа, подобное происходит не только днем, но и ночью. Полицейские уже несколько раз приезжали по просьбе волнующихся жильцов.