Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на соседа с неадекватным поведением
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге один из жильцом дома по улице Черноярская на Уралмаше пожаловался на соседа с неадекватным поведением. Об этом он рассказал паблику «Инцидент Екатеринбург».
Мужчина считает, что его сосед употребляет наркотические средства. В последний раз тот бегал по двору и отмахивался от кого-то футболкой. Этот момент удалось зафиксировать на видео.
«Пожалуйста! Отстаньте! Я не буду больше! Хватит, пожалуйста», – такие слова можно услышать опубликованной на записи.
По словам екатеринбуржца, пожаловавшегося на соседа, подобное происходит не только днем, но и ночью. Полицейские уже несколько раз приезжали по просьбе волнующихся жильцов.
Мужчина считает, что его сосед употребляет наркотические средства. В последний раз тот бегал по двору и отмахивался от кого-то футболкой. Этот момент удалось зафиксировать на видео.
«Пожалуйста! Отстаньте! Я не буду больше! Хватит, пожалуйста», – такие слова можно услышать опубликованной на записи.
По словам екатеринбуржца, пожаловавшегося на соседа, подобное происходит не только днем, но и ночью. Полицейские уже несколько раз приезжали по просьбе волнующихся жильцов.
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