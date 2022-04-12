Благоустройство в недавно реконструированных парках Екатеринбурга сошло вместе со снегом

Аллея в парке XXII партсъезда. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Новая дорожка в парке XXII Парстъезда. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Эти скульптуры в парк уже не вернутся. Фото: Андрей Казанцев.