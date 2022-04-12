Благоустройство в недавно реконструированных парках Екатеринбурга сошло вместе со снегом

13.49 Среда, 13 апреля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после зимы, наконец, оттаяли парки. Не все из них смогли пережить холодное время года без потерь – в некоторых со сходом снега обнажилась не только земля, но и разрушенное благоустройство.

В конце 2021 года завершилось благоустройство двух зелёных зон в Верх-Исетском районе – парка XXII партсъезда за Дворцом Молодёжи и сквера на улице Опалихинской в Заречном микрорайоне.

Парк XXII партсъезда благоустраивался в течение двух лет за 253 миллиона рублей, сквер на Опалихинской реконструировали в 2021 году за 80 миллионов.

Несмотря на солидные бюджетные расходы, качество работ местами оставляет желать лучшего. И если огромные лужи в парках сложно поставить в вину заказчикам и подрядчикам (в парках банально нет дренажа), то к малым архитектурным формам возникают куда более серьёзные вопросы.

Так, в парке XXII партсъезда оказались опрокинуты сразу несколько скамеек. Конструкция у них весьма оригинальная – в ней, возможно, и есть практический смысл, заключающийся в невозможности переставить такую скамейку в укромное место любителям подвыпить на свежем воздухе. Но исполнители явно не рассчитали, прикрепив скамейки к асфальту на хиленькие саморезы.


Аллея в парке XXII партсъезда. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В том же парке оказалась повреждённой и дорожка из деревянного настила – правда, внешне сложно определить, результат это использования некачественных материалов, или же она стала объектом вандализма.


Новая дорожка в парке XXII Парстъезда. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Также из парка за Дворцом Молодёжи исчезли скульптуры лесных зверей, что навело на подозрение о их краже. Но в комитете благоустройства городской администрации veved.ru объяснили их демонтаж решением проектировщика – в результате авторского надзора посчитали, что они не вписываются в концепцию. Чиновники при этом отметили, что бюджетные средства на их установку не тратили.


Эти скульптуры в парк уже не вернутся. Фото: Андрей Казанцев.


В сквере на улице Опалихинской, работы по благоустройству которого также закончили в начале декабря 2021-го, начала проваливаться плитка на тротуаре.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В этом же сквере накренилась новая опора освещения – зимой рядом с ней сваливали снег, и трактор, судя по вмятине, мог задеть её скребком. К слову местных жителей покосившийся столб насторожил ещё в феврале, однако в течение двух месяцев с ним так ничего и не сделали.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


И это ещё не зазеленели деревья. В мае будет видно, сколько насаждений прижились, а сколько погибли. Впрочем, на все объекты благоустройства, в том числе на зелёные насаждения, согласно условиям муниципального контракта, установлена гарантия на несколько лет, поэтому исправлять изъяны подрядчик должен за свой счёт, без расходования средств бюджета. В случае с парком XXII партсъезда, напомним, подрядчиком выступало ООО «Проспект Екатеринбург», связанное с экс-чиновником комитета благоустройства Верх-Исетской районной администрации Константином Кудрявцевым, в случае со сквером на улице Опалихинской – ООО «Платинастрой».

Правда, в некоторых случаях, подрядчику удаётся избежать гарантийных обязательств и переложить такие расходы на бюджет – ранее мы писали, как выполнявшее реконструкцию сквера имени Попова ЗАО «ДЦВ Свд. ж.д.» заказало экспертизу, которая пришла к выводу, что многочисленные повреждения гранитных плит не являются гарантийным случаем. Городские власти после этого сообщили, что поручили рассмотреть возможность провести ремонт в сквере с ещё не истекшей гарантией муниципальному предприятию «Зеленстрой».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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