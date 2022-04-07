В Нижнем Тагиле на рабочем месте скончался сотрудник «Уралвагонзавода»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле на рабочем месте скончался наладчик кузнечнопрессового оборудования. Его нашли в прессовом цехе без сознания.
Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ, вызванный экипаж скорой помощи провёл необходимые реанимационные действия, но спасти сотрудника не удалось. Там также сообщили, что смерть рабочего не носит криминального или технологического характера. Однако обстоятельства случившегося будет расследовать созданная на предприятии комиссия.
По данным издания, рабочий скончался в возрасте 58 лет. Он работал на «Уралвагонзаводе» с 2000 года. По одно из версий, смерть могла наступить в результате перенесённой болезни.
Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе УВЗ, вызванный экипаж скорой помощи провёл необходимые реанимационные действия, но спасти сотрудника не удалось. Там также сообщили, что смерть рабочего не носит криминального или технологического характера. Однако обстоятельства случившегося будет расследовать созданная на предприятии комиссия.
По данным издания, рабочий скончался в возрасте 58 лет. Он работал на «Уралвагонзаводе» с 2000 года. По одно из версий, смерть могла наступить в результате перенесённой болезни.
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