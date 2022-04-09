Парад Победы в Нижнем Тагиле пройдет без знаменной группы участников ВОВ

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спустя два года борьбы с эпидемией коронавируса, в Нижнем Тагиле планируется провести полноценный парад Победы. Об этом на совещании в администрации города заявил градоначальник Владислав Пинаев.«Мы проведем полноценный парад Победы с прохождением расчетов, военной техники и "Бессмертного полка"», – сказал глава Нижнего Тагила.По планам праздник традиционно начнется в 10 утра 9 мая военным парадом из 11 расчетов Тагильской ракетной дивизии, военнослужащих запаса погранвойск и ВДВ, сотрудников ГУФСИН, МЧС и МВД Нижнего Тагила, ВПК «Вымпел», образовательных учреждений № 3, № 21, № 13 и представителей клуба юных моряков.Однако на этот раз колонну военной техники впервые не будут возглавлять участники знаменной группы ВОВ из-за потерь в составе и преклонного возраста самих ветеранов.