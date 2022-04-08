Жители Екатеринбурга заметили рост цен на стиральные порошки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге заметно выросли цены на стиральные средства. На это обратили внимание местные жители. Отмечается, что в стоимости выросли как средства иностранных брендов, так и российские аналоги.Сильнее всего изменился ценник у капсул для стирки. Как пишет портал Е1, упаковка капсул на двенадцать стирок в разных магазинах стоит от 399 до 429 рублей, на пятнадцать – 679 рублей. Также в одном из магазинов обнаружилась упаковка с восемнадцатью капсулами за 1299 рублей.Стиральный порошок теперь в среднем стоит около 600 рублей. По акции можно найти за 399 рублей.