Жители Екатеринбурга заметили рост цен на стиральные порошки
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге заметно выросли цены на стиральные средства. На это обратили внимание местные жители. Отмечается, что в стоимости выросли как средства иностранных брендов, так и российские аналоги.
Сильнее всего изменился ценник у капсул для стирки. Как пишет портал Е1, упаковка капсул на двенадцать стирок в разных магазинах стоит от 399 до 429 рублей, на пятнадцать – 679 рублей. Также в одном из магазинов обнаружилась упаковка с восемнадцатью капсулами за 1299 рублей.
Стиральный порошок теперь в среднем стоит около 600 рублей. По акции можно найти за 399 рублей.
Сильнее всего изменился ценник у капсул для стирки. Как пишет портал Е1, упаковка капсул на двенадцать стирок в разных магазинах стоит от 399 до 429 рублей, на пятнадцать – 679 рублей. Также в одном из магазинов обнаружилась упаковка с восемнадцатью капсулами за 1299 рублей.
Стиральный порошок теперь в среднем стоит около 600 рублей. По акции можно найти за 399 рублей.
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