В нижнетагильской ИК-6 прошел конкурс фантазийных рисунков космоса
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В нижнетагильской ИК-6 прошел конкурс фантазийных рисунков, приуроченный ко Дню космонавтики. Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области поделилась с «Вечерними ведомостями» работами заключенных.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
«В этом году сотрудниками отдела воспитательной работе с осужденными организован конкурс рисунков-фантазий на тему "Безграничный космос. Есть ли жизнь на других планетах?"», – рассказал начальник пресс-службы региональной ГУФСИН Александр Левченко.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В прошлом году в колонии проводили аналогичный конкурс. Тогда заключенным была дана тема «Если бы я была первой женщиной в космосе».
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
«В этом году сотрудниками отдела воспитательной работе с осужденными организован конкурс рисунков-фантазий на тему "Безграничный космос. Есть ли жизнь на других планетах?"», – рассказал начальник пресс-службы региональной ГУФСИН Александр Левченко.
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В прошлом году в колонии проводили аналогичный конкурс. Тогда заключенным была дана тема «Если бы я была первой женщиной в космосе».
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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