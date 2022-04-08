Свердловская область заняла 5 место по динамике роста предлагаемых зарплат
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла 5 место по динамике роста предлагаемых зарплат. Так, по данным сервиса «hh.ru», в регионе за год среднее предложение работодателей выросло на 4 547 рублей. С 44 409 рублей до 48 957 рублей.
Опередил все регионы Забайкальский край, где предлагаемые зарплаты в среднем выросли на 5 463 рублей (до 59 640 рублей).
Второе место досталось Брянской области, где зарплата увеличилась на 4 826 рубля (до 47 088 рублей). Третье –Ленинградской области. Там зарплаты стали предлагать на 4 762 рубля больше (до 50 468 рублей). И четвертое место завоевала Республика Карелия, где средняя предлагаемая зарплата выросла на 4 619 рублей (до 46 435 рублей).
Опередил все регионы Забайкальский край, где предлагаемые зарплаты в среднем выросли на 5 463 рублей (до 59 640 рублей).
Второе место досталось Брянской области, где зарплата увеличилась на 4 826 рубля (до 47 088 рублей). Третье –Ленинградской области. Там зарплаты стали предлагать на 4 762 рубля больше (до 50 468 рублей). И четвертое место завоевала Республика Карелия, где средняя предлагаемая зарплата выросла на 4 619 рублей (до 46 435 рублей).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области выросли цены на мясо
08 апреля 2022
08 апреля 2022
Гордума Екатеринбурга потратит на освещение своей деятельности в соцсетях свыше 3,5 млн рублей
05 апреля 2022
05 апреля 2022
«Яндекс.Такси» повышает цены на поездки в Екатеринбурге
08 апреля 2022
08 апреля 2022