Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла 5 место по динамике роста предлагаемых зарплат. Так, по данным сервиса «hh.ru», в регионе за год среднее предложение работодателей выросло на 4 547 рублей. С 44 409 рублей до 48 957 рублей.Опередил все регионы Забайкальский край, где предлагаемые зарплаты в среднем выросли на 5 463 рублей (до 59 640 рублей).Второе место досталось Брянской области, где зарплата увеличилась на 4 826 рубля (до 47 088 рублей). Третье –Ленинградской области. Там зарплаты стали предлагать на 4 762 рубля больше (до 50 468 рублей). И четвертое место завоевала Республика Карелия, где средняя предлагаемая зарплата выросла на 4 619 рублей (до 46 435 рублей).