Ретро-автомобили прокатили по Екатеринбургу портреты Юрия Гагарина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сегодня особым образом отметили День космонавтики. В этот праздник по центру города проехались более десятка автомобилей советского производства. Из окна каждого «ВАЗа», «Победы» или «Волги» торчали флаги с узнаваемым изображением первого космонавта Земли Юрия Гагарина.Автопробег ретро-автомобилей в честь праздника организовали ВК-паблик «Мой Урал» и клуб «Авторетро». Всего в акции приняло участие 13 автомобилей середины прошлого века выпуска, а также советские мотоциклы и один японский мотороллер.Акция с проездом по городу стала не единственным мероприятием, которым екатеринбуржцы отметили День космонавтики. Сегодня стартовал молодёжный фестиваль науки «Дни Космоса-2022» (он продлится до 17-го апреля), в Музее воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» начала работу тематическая культурно-просветительская программа «От мечты – к звёздам» (продлится до 15-го апреля). А в Екатеринбургском зоопарке прочли лекцию «Первые в космосе», в которой напомнили, что пионерами космонавтики были всё же не люди.