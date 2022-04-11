В Музее истории Екатеринбурга вспомнят Хрущёва и обещания скорейшего наступления коммунизма
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В четверг, 14-го апреля, в Музее истории Екатеринбурга будут читать лекцию о развитом коммунизме и обещаниях светлого будущего Никитой Хрущёвым. Лектор - научный сотрудник музея, а также института истории и археологии УрО РАН Максим Симонов.
Основная тема лекции – представления рядовых советских граждан и членов госаппарата о том, каким будет коммунизм и когда именно он наступит. Свидетельства этому остались на страницах журналов и газет, в художественной литературе. Максим Симонов вместе со слушателями попытается разобраться, насколько искренней была вера в коммунизм у самого Хрущёва и у тех, кому он пообещал в 1961-м году, что к 80-м годам Советский Союз превратиться в территорию коммунистического рая.
С четверговой встречи Музей истории Екатеринбурга запустит цикл исторических лекций под общим названием «Шестидесятые — большие надежды». Начало первой лекции – в 19:00. Для того, чтобы попасть на неё, требуется пройти регистрацию на сайте.
Основная тема лекции – представления рядовых советских граждан и членов госаппарата о том, каким будет коммунизм и когда именно он наступит. Свидетельства этому остались на страницах журналов и газет, в художественной литературе. Максим Симонов вместе со слушателями попытается разобраться, насколько искренней была вера в коммунизм у самого Хрущёва и у тех, кому он пообещал в 1961-м году, что к 80-м годам Советский Союз превратиться в территорию коммунистического рая.
С четверговой встречи Музей истории Екатеринбурга запустит цикл исторических лекций под общим названием «Шестидесятые — большие надежды». Начало первой лекции – в 19:00. Для того, чтобы попасть на неё, требуется пройти регистрацию на сайте.
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