В Екатеринбурге открывается прием заявлений на поступление детей в школы искусств
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Школы искусств Екатеринбурга начнут принимать заявления на поступление детей с 15 апреля. Творческую профессию уже получают 18 тысяч детей в 37 школах города. Обучаются юные екатеринбуржцы по программам хореографического, вокального, театрального и других видов искусств.
Для того чтобы написать заявление, можно воспользоваться одним из способов:
1) Напрямую обратиться в школу. Найти информацию о работе приемной комиссии, количестве бюджетных мест и о дате начала вступительных экзаменов можно на сайтах самих школ;
2) Через Центр муниципальных услуг. Узнать адрес организации и график приема можно на сайте;
3) Через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Решение о зачислении принимается только после подачи всех документов и сдачи ребенком вступительных экзаменов. Окончание приема документов – 25 мая 2022 года.
Для того чтобы написать заявление, можно воспользоваться одним из способов:
1) Напрямую обратиться в школу. Найти информацию о работе приемной комиссии, количестве бюджетных мест и о дате начала вступительных экзаменов можно на сайтах самих школ;
2) Через Центр муниципальных услуг. Узнать адрес организации и график приема можно на сайте;
3) Через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Решение о зачислении принимается только после подачи всех документов и сдачи ребенком вступительных экзаменов. Окончание приема документов – 25 мая 2022 года.
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