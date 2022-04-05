За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 200 тонн грязи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка улиц. За сутки из города вывезли более 200 тонн грязи и 20 тонн мусора.Как рассказали в пресс-службе мэрии, днем 11 апреля в уборке мегаполиса участвовали 364 рабочих, было задействовано 157 спецмашин. Для очистки дорог коммунальщики израсходовали свыше 398 кубометров воды.Ночью улицы Екатеринбурга очищали 65 рабочих, в уборке задействовали 105 спецмашин. Для борьбы с пылью и грязью использовано 557 кубометров воды.Сегодня днем в уборке столицы Урала задействовали 370 дорожников и 141 единицу спецтехники.