За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 200 тонн грязи
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжается круглосуточная уборка улиц. За сутки из города вывезли более 200 тонн грязи и 20 тонн мусора.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, днем 11 апреля в уборке мегаполиса участвовали 364 рабочих, было задействовано 157 спецмашин. Для очистки дорог коммунальщики израсходовали свыше 398 кубометров воды.
Ночью улицы Екатеринбурга очищали 65 рабочих, в уборке задействовали 105 спецмашин. Для борьбы с пылью и грязью использовано 557 кубометров воды.
Сегодня днем в уборке столицы Урала задействовали 370 дорожников и 141 единицу спецтехники.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, днем 11 апреля в уборке мегаполиса участвовали 364 рабочих, было задействовано 157 спецмашин. Для очистки дорог коммунальщики израсходовали свыше 398 кубометров воды.
Ночью улицы Екатеринбурга очищали 65 рабочих, в уборке задействовали 105 спецмашин. Для борьбы с пылью и грязью использовано 557 кубометров воды.
Сегодня днем в уборке столицы Урала задействовали 370 дорожников и 141 единицу спецтехники.
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