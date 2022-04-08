В Свердловской области протестируют сервис подачи заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС

16.52 Вторник, 12 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Завтра, 13 апреля, в Свердловской области на портале Госуслуг начнется тестирование новой системы приема заявлений на выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Проведут мероприятие в связи со всероссийскими учениями по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Жители Екатеринбурга – пилотной территории в Свердловской области – смогут первыми протестировать подачу онлайн-заявления. Они получат уведомление на сайте Госуслуг, где будет предложено стать участником учений, заполнив заявление. После того, как гражданин его заполнит, ему отправят уведомление с отказом, однако заявление при этом будет рассмотрено. Все это сделано для того, чтобы улучшить работу онлайн сервиса.

Ранее пострадавшим от чрезвычайных ситуации, связанных с природными бедствиями, нужно было ждать несколько рабочих дней. Сейчас, подавая заявление онлайн через сайт Госуслуг, обработка займет всего сутки.

Специалисты надеются, что полноценно система подачи онлайн заявлений на компенсацию от чрезвычайных ситуаций природного характера начнет работать до июля 2022 года.

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Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости
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18:35 В Музее истории Екатеринбурга вспомнят Хрущёва и обещания скорейшего наступления коммунизма
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17:41 Названа главная тема «Ночи музеев-2022» в Екатеринбурге
17:23 Автомобилист сбил в Екатеринбурге перебегавшего дорогу подростка
16:59 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли свыше 200 тонн грязи
16:52 В Свердловской области протестируют сервис подачи заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС
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