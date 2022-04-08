В Свердловской области протестируют сервис подачи заявлений на выплаты пострадавшим от ЧС
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Завтра, 13 апреля, в Свердловской области на портале Госуслуг начнется тестирование новой системы приема заявлений на выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Проведут мероприятие в связи со всероссийскими учениями по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Жители Екатеринбурга – пилотной территории в Свердловской области – смогут первыми протестировать подачу онлайн-заявления. Они получат уведомление на сайте Госуслуг, где будет предложено стать участником учений, заполнив заявление. После того, как гражданин его заполнит, ему отправят уведомление с отказом, однако заявление при этом будет рассмотрено. Все это сделано для того, чтобы улучшить работу онлайн сервиса.
Ранее пострадавшим от чрезвычайных ситуации, связанных с природными бедствиями, нужно было ждать несколько рабочих дней. Сейчас, подавая заявление онлайн через сайт Госуслуг, обработка займет всего сутки.
Специалисты надеются, что полноценно система подачи онлайн заявлений на компенсацию от чрезвычайных ситуаций природного характера начнет работать до июля 2022 года.
Жители Екатеринбурга – пилотной территории в Свердловской области – смогут первыми протестировать подачу онлайн-заявления. Они получат уведомление на сайте Госуслуг, где будет предложено стать участником учений, заполнив заявление. После того, как гражданин его заполнит, ему отправят уведомление с отказом, однако заявление при этом будет рассмотрено. Все это сделано для того, чтобы улучшить работу онлайн сервиса.
Ранее пострадавшим от чрезвычайных ситуации, связанных с природными бедствиями, нужно было ждать несколько рабочих дней. Сейчас, подавая заявление онлайн через сайт Госуслуг, обработка займет всего сутки.
Специалисты надеются, что полноценно система подачи онлайн заявлений на компенсацию от чрезвычайных ситуаций природного характера начнет работать до июля 2022 года.
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