Екатеринбургская дума одобрила строительство ТЛЦ у Шарташа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 12 апреля, на заседании екатеринбургском городской думе был одобрен перевод участка на Калиновских полях в территориальную зону Ц-3, что позволит начать строительство транспортно-логистического центра у озера Шарташ.Из 36 депутатов 28 проголосовали за это решение, 1 выступил против, 3 воздержались.Во время голосования депутат Роман Ступников спросил, за чей счет будет строиться дроги и подъезды к будущему логистическому комплексу. На что начальник главархитектуры Алексей Храмов ответил, что транспортная инфраструктура будет строиться за счет бюджета Екатеринбурга.Сам Ступников, как и его коллеги по фракции КПРФ, в итоге воздержались от голосования. Единственным депутатом, проголосовавшим против, стал «яблочник» Константин Киселев.Напомним, что жители Калиновки и Шарташа выступают против строительства ТЛЦ Уральский.