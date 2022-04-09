Екатеринбургская дума одобрила строительство ТЛЦ у Шарташа
Общество
Фото: Антон Каптелов / Вечерние ведомости
Сегодня, 12 апреля, на заседании екатеринбургском городской думе был одобрен перевод участка на Калиновских полях в территориальную зону Ц-3, что позволит начать строительство транспортно-логистического центра у озера Шарташ.
Из 36 депутатов 28 проголосовали за это решение, 1 выступил против, 3 воздержались.
Во время голосования депутат Роман Ступников спросил, за чей счет будет строиться дроги и подъезды к будущему логистическому комплексу. На что начальник главархитектуры Алексей Храмов ответил, что транспортная инфраструктура будет строиться за счет бюджета Екатеринбурга.
Сам Ступников, как и его коллеги по фракции КПРФ, в итоге воздержались от голосования. Единственным депутатом, проголосовавшим против, стал «яблочник» Константин Киселев.
Напомним, что жители Калиновки и Шарташа выступают против строительства ТЛЦ Уральский.
Из 36 депутатов 28 проголосовали за это решение, 1 выступил против, 3 воздержались.
Во время голосования депутат Роман Ступников спросил, за чей счет будет строиться дроги и подъезды к будущему логистическому комплексу. На что начальник главархитектуры Алексей Храмов ответил, что транспортная инфраструктура будет строиться за счет бюджета Екатеринбурга.
Сам Ступников, как и его коллеги по фракции КПРФ, в итоге воздержались от голосования. Единственным депутатом, проголосовавшим против, стал «яблочник» Константин Киселев.
Напомним, что жители Калиновки и Шарташа выступают против строительства ТЛЦ Уральский.
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