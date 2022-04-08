Екатеринбургские общественники опасаются, что изменения стандартов социальных услуг могут ограничить помощь детям с особенностями развития

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургские общественники опасаются, что изменения в приказе министерства социальной политики «Об утверждении стандартов социальных услуг» могут привести уменьшению помощи детям с особенностями в развитии. В связи с этим руководство и юристы благотворительного фонда «Я особенный» проанализировали проект и отправили к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обращение с собственными выводами.«К примеру, установление в документе четкого временного промежутка и количества таких услуг как – проведение занятий по адаптивной физкультуре, психологической коррекции, социально-психологическому консультированию и обучению доступным профессиональным навыкам – не учитывает индивидуальных особенностей детей с аутизмом и другими диагнозами», – рассказали «Вечерним ведомостям» в екатеринбургском фонде.Общественники объяснили, что для определенной категории детей указанная в документах продолжительность может быть чрезмерной, а количество занятий недостаточным. Ранее время услуги и количество устанавливал преподаватель в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, а теперь они могут стать фиксированными.Изменения в приказе, также включают в себя урезание 24 видов услуг, которые в текущий момент предоставляются по мере необходимости, что может сильно повлияет как на качество жизни семей с особенными детьми, так и на оплате услуг педагогов, которые с ними работают.По всем этим услугам устанавливается периодичность от 1 до 7 раз в течение года. Для многих детей со сложными диагнозами этого будет недостаточно.Президент благотворительного фонда особенный Александрина Хаитова уверена, что изменения стандартов социальных услуг – это планомерная политика по отключению от государственных денег специализованных негосударственных организаций.«Потому что последние составляют конкуренцию тем немногочисленным государственным учреждениям, которые не могут справится с наплывом детей, которым нужна помощь. В результате государственные организации останутся единственными на рынке социальных услуг, хотя бюджет выделяется в большем объеме и для всех семей. Законы написаны так, что позволяют перераспределять денежные ресурсы на негосударственный сектор и давать эту помощь людям бесплатно и доступно по месту жительства. Существующая система социального обслуживания бьет не только по детям с инвалидностью, их родителям, но и по развитию экономики в свердловской области в целом, так как чем больше людей заняты полезным делом, тем лучше развивается регион», – рассказала Александрина Хаитова.Специалисты фонда подчеркивают, что при этом тарифы на работу негосударственных поставщиков социальных услуг, несмотря на удлинение услуг, остаются прежними и все еще не утверждены с 2013 года.«При оплате используются тарифы для работы государственных учреждений. Тарифы колеблются в размере от 2 рублей 67 копеек до 504 рублей 86 копеек. Эти тарифы не учитывают расходов на функционирование негосударственных организаций», – пояснили общественники.Данные тарифы не обновлялись последние несколько лет, и сейчас они не позволяют оплачивать работу специалистам. Например, услугу стоимостью 86 рублей надо оказывать 20 минут высокоуровневому профессионалу. В эту сумму также входят работа по поиску педагога, налоги, услуги бухгалтера и проезд.«Мы страшно обеспокоены новостью о возможном сокращении услуг. В Ревде сейчас 291 ребенок с заявленной инвалидностью, и еще десятки – ее пока не оформили», – рассказала председатель организации «Особые дети.Ревды» и член координационного совета по работе с инвалидами Татьяна Сергеевна.Кроме того, она является мамой троих детей, двое из которых приняты в семью из детского дома. Татьяна Сергеевна также является получателем социальных услуг для своих детей через фонд «Я особенный».«Фонд "Я особенный" оказывает комплексную помощь. К ребенку могут приходить сразу несколько нужных педагогов. Например, психолог, дефектолог, ЛФК-специалист, логопед. Все они могут общаться между собой, идти по программе, написанной конкретно под ребенка отдельным специалистом – поведенческим аналитиком. Такой формат помощи позволяет как можно быстрее снизить разницу в развитии, а значит, снять инвалидность в будущем. 1 занятие – это 1 час. Таких часов можно получить до 20 в месяц! (Если с няней – 15 часов). В том случае, когда количество услуг сократится, удар по семьям будет колоссальный! Если к одному ребенку будет приходить 1 специалист вместо 3 или 4 – прогресс упадет в несколько раз. У многих случатся жесткие откаты в развитии», – отметила председатель организации «Особые дети.Ревды»По словам представителей фонда, семьи детей с отставанием в развитии и другими тяжкими заболеваниями сейчас собирают подписи для сохранения стандартов социальных услуг, которые сейчас есть. На данный момент, родителям особенных детей удалось создать более 60 подписей.Благотворительный фонд «Я особенный» существует 8 лет. На данный момент в Свердловской области он осуществляет бесплатную помощь 250 семьям по документу ИППСУ. Занятия проводятся на дому более 100 специалистами.