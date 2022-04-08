В Екатеринбурге на Химмаше неизвестный пытался утащить ребенка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Химмаше неизвестный попытался утащить мальчика. Его остановил случайный прохожий, услышавший крик ребенка. А после того, как ребенок был спасен, очевидец скрутил мужчину и стал дожидаться сотрудников полиции. Инцидент произошел вчера, 11 апреля.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили его в отдел полиции № 13, где провели допрос задержанного. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет портал Е1.«Он пояснил, что находился на улице Инженерной и попытался перевести незнакомого ребенка через дорогу. После этого гражданина задержал очевидец. В настоящее время доставленный находится в территориальном ОВД», – рассказали в УМВД по Екатеринбургу.В отношении задержанного составлен протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.