В Екатеринбурге на Химмаше неизвестный пытался утащить ребенка
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Химмаше неизвестный попытался утащить мальчика. Его остановил случайный прохожий, услышавший крик ребенка. А после того, как ребенок был спасен, очевидец скрутил мужчину и стал дожидаться сотрудников полиции. Инцидент произошел вчера, 11 апреля.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили его в отдел полиции № 13, где провели допрос задержанного. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет портал Е1.
«Он пояснил, что находился на улице Инженерной и попытался перевести незнакомого ребенка через дорогу. После этого гражданина задержал очевидец. В настоящее время доставленный находится в территориальном ОВД», – рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
В отношении задержанного составлен протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили его в отдел полиции № 13, где провели допрос задержанного. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет портал Е1.
«Он пояснил, что находился на улице Инженерной и попытался перевести незнакомого ребенка через дорогу. После этого гражданина задержал очевидец. В настоящее время доставленный находится в территориальном ОВД», – рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
В отношении задержанного составлен протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.
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