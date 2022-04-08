Жильцы однушки в Екатеринбурге получили счет за коммуналку на 54 тысячи

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Семья из Екатеринбурга, живущая в Академическом районе в однокомнатной квартире площадью 36 квадратных метров, получила счет за коммунальные услуги на 54 199 рублей. Жильцы однушки сильно удивились такой сумме, так как регулярно платили за квартиру.Позже в пресс-службе УК «Академическая» порталу е1 объяснили, что такая сумма появилась в квитанции из-за того, что управляющую компанию не уведомили о смене собственника. До декабря 2020 года в этой квартире жил пенсионер, который платил за коммунальные услуги по другим тарифам. По ним же продолжала платить семья, которая живет в однушке в настоящее время.«Если бы она вовремя обратилась, мы бы открыли новый лицевой счет с даты регистрации и такой суммы в квитанции не возникло бы. Именно поэтому просим жителей своевременно сообщать в управляющую компанию данные о смене собственников, чтобы избежать недопонимания», – объяснили в управляющей компании.