Неизбежное затопление парков в Комитете благоустройства Екатеринбурга объяснили заботой о природе

20.39 Понедельник, 11 апреля 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
С наступлением тепла Екатеринбург изрядно подтопило. Огромные лужи появились на многих улицах города, а особенно большие разлились в парках. И сегодня в Комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга объяснили, почему же такое происходит каждую весну и нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы прогулки по екатеринбургским паркам не заканчивались промокшими ногами гуляющих и – как следствие – простудными заболеваниями.

Если коротко, то нельзя. Председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова напомнила, что парки – это особо охраняемые природные территории, а потому в них нельзя рыть траншеи для отвода воды. Иначе можно разрушить корневую систему деревьев. Остаётся только ждать, когда талая вода исчезнет сама – частично испарится под воздействием солнечных лучей, частично впитается в почву.

«Талая вода должна насытить влагой почву. Она нужна деревьям в начале весеннего периода. У нас весна – не всегда дождливое время года. Если учесть, что предыдущее лето было очень жарким, а осень сухой, растениям просто необходимо напиться водой», – пояснила чиновница.

Тамара Благодаткова так же сообщила, что в других городах парки вообще закрывают на период естественной просушки. В Екатеринбурге так делают только с двумя дендропарками – на улицах 8 Марта и Первомайской. А вот другие парки остаются открытыми для посещений. «На посещение парков мы не вводим ограничений, но призываем горожан временно не использовать их в полной мере в части беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок и не выходить на газоны. Желательно просто пересекать их по центральным дорожкам», – сказала Благодаткова.

Что ж, забота о деревьях – дело хорошее. Вот только куда она, эта забота, девается, когда ради «благоустройства» города по центральным и окраинным улицам начинается глубокая обрезка деревьев, после которой – в том числе и в некоторых парках – остаются высокие пеньки? И как объяснить, что вне парков талая вода в Екатеринбурге тоже превращает улицы в «моря» и исчезает естественным образом? Так, этой весной огромные лужи возникли на проспекте Космонавтов, на улицах Шейнкмана, Малышева… несть им числа. Там тоже не устраивают ливнёвки, боясь повредить корневую систему деревьев?

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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