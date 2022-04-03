Неизбежное затопление парков в Комитете благоустройства Екатеринбурга объяснили заботой о природе
Общество
Фото Антона Каптелова
С наступлением тепла Екатеринбург изрядно подтопило. Огромные лужи появились на многих улицах города, а особенно большие разлились в парках. И сегодня в Комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга объяснили, почему же такое происходит каждую весну и нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы прогулки по екатеринбургским паркам не заканчивались промокшими ногами гуляющих и – как следствие – простудными заболеваниями.
Если коротко, то нельзя. Председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова напомнила, что парки – это особо охраняемые природные территории, а потому в них нельзя рыть траншеи для отвода воды. Иначе можно разрушить корневую систему деревьев. Остаётся только ждать, когда талая вода исчезнет сама – частично испарится под воздействием солнечных лучей, частично впитается в почву.
«Талая вода должна насытить влагой почву. Она нужна деревьям в начале весеннего периода. У нас весна – не всегда дождливое время года. Если учесть, что предыдущее лето было очень жарким, а осень сухой, растениям просто необходимо напиться водой», – пояснила чиновница.
Тамара Благодаткова так же сообщила, что в других городах парки вообще закрывают на период естественной просушки. В Екатеринбурге так делают только с двумя дендропарками – на улицах 8 Марта и Первомайской. А вот другие парки остаются открытыми для посещений. «На посещение парков мы не вводим ограничений, но призываем горожан временно не использовать их в полной мере в части беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок и не выходить на газоны. Желательно просто пересекать их по центральным дорожкам», – сказала Благодаткова.
Что ж, забота о деревьях – дело хорошее. Вот только куда она, эта забота, девается, когда ради «благоустройства» города по центральным и окраинным улицам начинается глубокая обрезка деревьев, после которой – в том числе и в некоторых парках – остаются высокие пеньки? И как объяснить, что вне парков талая вода в Екатеринбурге тоже превращает улицы в «моря» и исчезает естественным образом? Так, этой весной огромные лужи возникли на проспекте Космонавтов, на улицах Шейнкмана, Малышева… несть им числа. Там тоже не устраивают ливнёвки, боясь повредить корневую систему деревьев?
Если коротко, то нельзя. Председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова напомнила, что парки – это особо охраняемые природные территории, а потому в них нельзя рыть траншеи для отвода воды. Иначе можно разрушить корневую систему деревьев. Остаётся только ждать, когда талая вода исчезнет сама – частично испарится под воздействием солнечных лучей, частично впитается в почву.
«Талая вода должна насытить влагой почву. Она нужна деревьям в начале весеннего периода. У нас весна – не всегда дождливое время года. Если учесть, что предыдущее лето было очень жарким, а осень сухой, растениям просто необходимо напиться водой», – пояснила чиновница.
Тамара Благодаткова так же сообщила, что в других городах парки вообще закрывают на период естественной просушки. В Екатеринбурге так делают только с двумя дендропарками – на улицах 8 Марта и Первомайской. А вот другие парки остаются открытыми для посещений. «На посещение парков мы не вводим ограничений, но призываем горожан временно не использовать их в полной мере в части беговых дорожек, спортивных и детских игровых площадок и не выходить на газоны. Желательно просто пересекать их по центральным дорожкам», – сказала Благодаткова.
Что ж, забота о деревьях – дело хорошее. Вот только куда она, эта забота, девается, когда ради «благоустройства» города по центральным и окраинным улицам начинается глубокая обрезка деревьев, после которой – в том числе и в некоторых парках – остаются высокие пеньки? И как объяснить, что вне парков талая вода в Екатеринбурге тоже превращает улицы в «моря» и исчезает естественным образом? Так, этой весной огромные лужи возникли на проспекте Космонавтов, на улицах Шейнкмана, Малышева… несть им числа. Там тоже не устраивают ливнёвки, боясь повредить корневую систему деревьев?
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