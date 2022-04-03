Музей андеграунда в Екатеринбурге в очередной раз собирается открыться к Ночи музеев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге музеи и выставочные площадки начали подготовку к очередной Ночи музеев. Готовятся особые экспозиции, составляются программы и пишутся анонсы. А одна из главных интриг Ночи музеев в этом году связана с Музеем Андеграунда, который всё никак не может открыться и впустить первых посетителей.В прошлом году накануне Ночи Музеев среди ценителей изобразительного искусства тоже ходили речи о том, что новый музей может открыться к этому масштабному мероприятию. Не случилось. Не открылся он и на протяжении последующего года. И вот – опять! Музей Авангарда даже подал заявку на участие в Ночи. Хорошим знаком может являться то обстоятельство, что недавно на крыше здания №4 по улице Добролюбова, где расположился до сих пор закрытый музей, появилась фигурка красного человечка, обмотанного цепями. Кроме того, на сайтах по поиску работы с начала этого года стали появляться вакансии гардеробщика, охранника, а с апреля – ещё и администратора в арт-галерею. Всё это придаёт надежды, что скоро забор на входе в арт-галерею исчезнет и, наконец-то, можно будет увидеть, что же таится за белыми стенами.Музей Андеграунда в Екатеринбурге основал Павел Неганов, бизнесмен и коллекционер советского андеграундного искусства. Сам он говорит, что изначально взялся за коллекционирование предметов искусства с целью создать музей. В его коллекции работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Известно также, что в Музее Андеграунда будет 5 залов, в одном из которых будут демонстрировать образцы современного искусства.