На участке ЕКАД временно снизят скорость движения

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги от Пермского тракта до дороги на поселок Медный временно снизят разрешенную скорость. Об этом сообщает Е1.Снижение скорости на участке от 58-го до 68-го километра ЕКАД связано со строительными работами. Дорогу будут расширять до трех полос. Работы начнутся в августе этого года и закончатся только в октябре 2024 года.Ожидается, что максимально разрешенную скорость снизят до 40 км/ч. Других ограничений вводить не планируют.В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что расширение дороги производится в связи с перспективой увеличения интенсивности движения до 46 тысяч автомобилей в сутки до 2028 года. Сейчас интенсивность движения составляет восемь тысяч машин в сутки.