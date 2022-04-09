На участке ЕКАД временно снизят скорость движения
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги от Пермского тракта до дороги на поселок Медный временно снизят разрешенную скорость. Об этом сообщает Е1.
Снижение скорости на участке от 58-го до 68-го километра ЕКАД связано со строительными работами. Дорогу будут расширять до трех полос. Работы начнутся в августе этого года и закончатся только в октябре 2024 года.
Ожидается, что максимально разрешенную скорость снизят до 40 км/ч. Других ограничений вводить не планируют.
В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что расширение дороги производится в связи с перспективой увеличения интенсивности движения до 46 тысяч автомобилей в сутки до 2028 года. Сейчас интенсивность движения составляет восемь тысяч машин в сутки.
Снижение скорости на участке от 58-го до 68-го километра ЕКАД связано со строительными работами. Дорогу будут расширять до трех полос. Работы начнутся в августе этого года и закончатся только в октябре 2024 года.
Ожидается, что максимально разрешенную скорость снизят до 40 км/ч. Других ограничений вводить не планируют.
В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что расширение дороги производится в связи с перспективой увеличения интенсивности движения до 46 тысяч автомобилей в сутки до 2028 года. Сейчас интенсивность движения составляет восемь тысяч машин в сутки.
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