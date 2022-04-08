Стал известен график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Энергетики начинают подготовку к предстоящему отопительному сезону. Уже утвержден график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», гидравлические испытания тепловых сетей буду проходить в четыре этапа:
- первый этап – с 17 по 20 мая;
- второй – с 7 по 10 июня;
- третий – с 19 по 22 июля;
- четвертый – с 9 по 12 августа.
Энергетики отмечают, что испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.
Кроме того, с 6 по 19 августа будет проводить водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге на Среднеуральской ГРЭС, а с 4 по 17 июля – на Ново-Свердловской ТЭЦ.
Как рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», гидравлические испытания тепловых сетей буду проходить в четыре этапа:
- первый этап – с 17 по 20 мая;
- второй – с 7 по 10 июня;
- третий – с 19 по 22 июля;
- четвертый – с 9 по 12 августа.
Энергетики отмечают, что испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.
Кроме того, с 6 по 19 августа будет проводить водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге на Среднеуральской ГРЭС, а с 4 по 17 июля – на Ново-Свердловской ТЭЦ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге до октября перекроют улицу Ключевскую
08 апреля 2022
08 апреля 2022
В пятиэтажке в Верхней Пышме прогремел мощный взрыв
05 апреля 2022
05 апреля 2022