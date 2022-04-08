Стал известен график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Энергетики начинают подготовку к предстоящему отопительному сезону. Уже утвержден график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме.Как рассказали в пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т Плюс», гидравлические испытания тепловых сетей буду проходить в четыре этапа:- первый этап – с 17 по 20 мая;- второй – с 7 по 10 июня;- третий – с 19 по 22 июля;- четвертый – с 9 по 12 августа.Энергетики отмечают, что испытания трубопроводов проведут от насосных станций, без ограничения горячего водоснабжения потребителей.Кроме того, с 6 по 19 августа будет проводить водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге на Среднеуральской ГРЭС, а с 4 по 17 июля – на Ново-Свердловской ТЭЦ.