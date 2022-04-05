В Свердловской области зафиксировали первый в этом году случай укуса клеща

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали первый в 2022 году случай укуса клеща. Пострадавшей оказалась жительница Екатеринбурга.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что клещ впился в женщину на территории коллективного сада в поселке Аять 10 апреля. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.Специалисты Роспотребнадзора отметили, что самой эффективной мерой профилактики против клещевого вирусного энцефалита является плановая вакцинация. Также необходимо помнить о применении защитных костюмов или приспособленной одежды при выходе в лес, использовании репеллентов, само- и взаимоосмотрах.Для удаления присосавшихся клещей следует срочно обратиться в травматологический пункт медицинского учреждения.