Улицы Екатеринбурга вновь перекроют ради репетиции парада Победы
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Завтра, 12 апреля, в Екатеринбурге состоится очередная репетиция парада Победы. Из-за тренировки в городе закроют движение по нескольким улицам.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, 12 апреля с 09:00 до 14:00 будут перекрыты улица 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской) и Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).
Помимо этого, на время репетиции изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. С 09:00 до 14:00 автобусы №26 будут ходить только до остановки «Умельцев», а автобусы №030 и №81 – до остановки «Палисадная». С 09:00 до 13:00 маршрут автобуса №077 будет укорочен до остановки «Магазин "Клён"». Автобусы №53 с 09:00 до 14:00 станут курсировать по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут будет пролегать по улице Военной.
В аналогичном режиме репетиции будут проходить 14, 19 и 21 апреля. Затем тренировки станут ночными. Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая с 05:00 до 12:00.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, 12 апреля с 09:00 до 14:00 будут перекрыты улица 2-я Новосибирская (от Палисадной до Окружной), Зенитчиков (от Палисадной до Братской), Палисадной (от 2-й Новосибирской до Окраинной), Окраинной (от Палисадной до Эскадронной), Эскадронной (от Окраинной до 2-й Новосибирской) и Новосибирской (от Эскадронной до 2-й Новосибирской).
Помимо этого, на время репетиции изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. С 09:00 до 14:00 автобусы №26 будут ходить только до остановки «Умельцев», а автобусы №030 и №81 – до остановки «Палисадная». С 09:00 до 13:00 маршрут автобуса №077 будет укорочен до остановки «Магазин "Клён"». Автобусы №53 с 09:00 до 14:00 станут курсировать по улицам Окружной, Титова и Братской. Обратный маршрут будет пролегать по улице Военной.
В аналогичном режиме репетиции будут проходить 14, 19 и 21 апреля. Затем тренировки станут ночными. Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая с 05:00 до 12:00.
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