В Свердловской области подтвердили еще 652 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 652 человека. Всего в регионе зафиксировано 432 955 случаев COVID-19.Как сообщают в оперштабе, в связи с выздоровлением выписали 6 211 человек. Всего вылечились 405 137 свердловчан.От коронавируса за сутки умерли пять человек. Общее число летальных исходов – 10 640.