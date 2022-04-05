В Свердловской области подтвердили еще 652 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 652 человека. Всего в регионе зафиксировано 432 955 случаев COVID-19.
Как сообщают в оперштабе, в связи с выздоровлением выписали 6 211 человек. Всего вылечились 405 137 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли пять человек. Общее число летальных исходов – 10 640.
Как сообщают в оперштабе, в связи с выздоровлением выписали 6 211 человек. Всего вылечились 405 137 свердловчан.
От коронавируса за сутки умерли пять человек. Общее число летальных исходов – 10 640.
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