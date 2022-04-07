«Святогор» приобрел спортивное оборудование для Ледовой Арены в Красноуральске

– Радует, что последнее время посещаемость нашего тренажерного зала заметно возросла. Здесь можно увидеть, как членов взрослых спортивных команд «Святогора», так и совсем юных воспитанников наших секций. Новое оборудование не простаивает ни минуты – ежедневно в среднем в зале занимаются от 70 до 100 человек, – рассказал директор ДС «Молодость» Анатолий Колбаев.



Фото: пресс-служба УГМК

– Мы очень благодарны градообразующему предприятию за оказанную финансовую помощь в приобретении тренажеров. Теперь в нашем зале полный комплект оборудования. Так что добро пожаловать на занятия! – отметил инструктор Виталий Колмогоров.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) закупил для тренажерного зала Ледовой Арены Дворца Спорта «Молодость» в Красноуральске профессиональное спортивное оборудование. В зале уже установили восемь новых тренажеров, на которых теперь занимаются спортсмены самых разных возрастов.Напомним, что Ледовую Арену «Молодость» в Красноуральске построили в 2018 году в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании. Двухэтажный комплекс общей площадью 5,2 тысячи квадратных метров отвечает современным требованиям. Финансировало строительство АО «Святогор» при поддержке УГМК. На возведение Ледовой арены было направлено порядка 300 миллионов рублей.Добавим, что работники «Святогора», согласно коллективному договору, оплачивают 50% абонемента.