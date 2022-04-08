Более 1700 нарушений ПДД пресекли автоинспекторы за выходные в Екатеринбурге
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
За выходные в столице Урала автоинспекторы пресекли более 1700 нарушений ПДД. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Так, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 12 водителей. Еще 10 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Кроме того, в Екатеринбурге у трех водителей выявлены признаки наркотического опьянения. А в отношении двух автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.
Так, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 12 водителей. Еще 10 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Кроме того, в Екатеринбурге у трех водителей выявлены признаки наркотического опьянения. А в отношении двух автолюбителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.
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