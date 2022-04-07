В Екатеринбурге пропал 27-летний молодой человек
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 27-летнего Константина Ефимовича Себурова. Его местонахождение неизвестно с 7 апреля 2022 года, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, среднее телосложение, чёрные волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в чёрную тканевую кепку, чёрную демисезонную куртку с капюшоном серого цвета, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.
Из особых примет тату с тыльной стороны левой руки в виде надписи «memento mori» и на спине в виде крыльев.
Розыском пропавшего занимается ОП № 11 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-11.
Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, среднее телосложение, чёрные волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в чёрную тканевую кепку, чёрную демисезонную куртку с капюшоном серого цвета, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.
Из особых примет тату с тыльной стороны левой руки в виде надписи «memento mori» и на спине в виде крыльев.
Розыском пропавшего занимается ОП № 11 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-11.
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