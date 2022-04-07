В Екатеринбурге пропал 27-летний молодой человек

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 27-летнего Константина Ефимовича Себурова. Его местонахождение неизвестно с 7 апреля 2022 года, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Приметы: азиатской внешности, рост 165-170 см, среднее телосложение, чёрные волосы, карие глаза. На момент пропажи был одет в чёрную тканевую кепку, чёрную демисезонную куртку с капюшоном серого цвета, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.Из особых примет тату с тыльной стороны левой руки в виде надписи «memento mori» и на спине в виде крыльев.Розыском пропавшего занимается ОП № 11 УМВД России по Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-11.