В Свердловской области потерялась 83-летняя женщина
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в посёлке Баранчинский Кушвинского городского округа ищут 83-летнюю Татьяну Маркеловну Михайлову (Моисееву). Женщина ушла из дома 1 марта 2022 года, и до сих пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Была одета в чёрную куртку, серый берет и голубые сапоги. Как сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Была одета в чёрную куртку, серый берет и голубые сапоги. Как сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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