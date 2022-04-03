В Свердловской области потерялась 83-летняя женщина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в посёлке Баранчинский Кушвинского городского округа ищут 83-летнюю Татьяну Маркеловну Михайлову (Моисееву). Женщина ушла из дома 1 марта 2022 года, и до сих пор её местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, седые короткие волосы, серые глаза. Была одета в чёрную куртку, серый берет и голубые сапоги. Как сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт», женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.