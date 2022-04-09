В «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится медицинская выставка «Здравоохранение Урала»
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уже завтра, 12 апреля, в «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется медицинская выставка «Здравоохранение Урала», на которой гости получат возможность бесплатно пройти курс различных обследований.
Среди них флюорография, маммографию, ЭКГ, УЗИ, а также экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться смогут все желающие, так как вход на выставку свободный. Однако для того, чтобы проверить свою здоровье, необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Выставка будет проходить с 12 по 15 апреля:
– 12 апреля с 12.00 до 18.00;
– 13-14 апреля с 10.00 до 18.00;
– 15 апреля с 10.00 до 15.00.
Среди них флюорография, маммографию, ЭКГ, УЗИ, а также экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться смогут все желающие, так как вход на выставку свободный. Однако для того, чтобы проверить свою здоровье, необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Выставка будет проходить с 12 по 15 апреля:
– 12 апреля с 12.00 до 18.00;
– 13-14 апреля с 10.00 до 18.00;
– 15 апреля с 10.00 до 15.00.
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