В «Екатеринбург-ЭКСПО» состоится медицинская выставка «Здравоохранение Урала»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уже завтра, 12 апреля, в «Екатеринбург-ЭКСПО» откроется медицинская выставка «Здравоохранение Урала», на которой гости получат возможность бесплатно пройти курс различных обследований.Среди них флюорография, маммографию, ЭКГ, УЗИ, а также экспресс-диагностика на ВИЧ-инфекцию. Обследоваться смогут все желающие, так как вход на выставку свободный. Однако для того, чтобы проверить свою здоровье, необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.Выставка будет проходить с 12 по 15 апреля:– 12 апреля с 12.00 до 18.00;– 13-14 апреля с 10.00 до 18.00;– 15 апреля с 10.00 до 15.00.