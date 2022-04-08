В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На следующей недели в Свердловской области местами ожидаются дожди. По данным синоптиков, погода в регионе установится теплая.
В понедельник, 11 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -3…+2°C, днем +9…+14°C. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +11…+13°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/сек.
Во вторник, 12 апреля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью -3…+2°C, днем +8…+13°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +8…+10°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В среду, 13 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков. Температура ночью -3…+2°C, днем +8…+13°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +8…+10°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 11 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -3…+2°C, днем +9…+14°C. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +11…+13°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/сек.
Во вторник, 12 апреля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью -3…+2°C, днем +8…+13°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +8…+10°C. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В среду, 13 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков. Температура ночью -3…+2°C, днем +8…+13°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 0…+2°C, днем +8…+10°C. Ветер восточный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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На выходных в Свердловской области будет по-весеннему тепло
08 апреля 2022
08 апреля 2022