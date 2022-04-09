Минздрав сообщил об отмене сокращения ставок в больницах двух свердловских поселков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В больницах двух свердловских поселков, которые относятся к Североуральской ЦГБ, сотрудникам сообщили о сокращении ставок. Однако накануне региональный Минздрав заявил об отмене решения.Речь идет о поселках Черемухово и Калья, пишет портал Е1.«По решению министра они были отменены в пользу иных мер, не связанных с высвобождением сотрудников», – рассказали в ведомстве.Медицинских сотрудников также уведомили об отмене решения о сокращении ставок.