Минздрав сообщил об отмене сокращения ставок в больницах двух свердловских поселков
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В больницах двух свердловских поселков, которые относятся к Североуральской ЦГБ, сотрудникам сообщили о сокращении ставок. Однако накануне региональный Минздрав заявил об отмене решения.
Речь идет о поселках Черемухово и Калья, пишет портал Е1.
«По решению министра они были отменены в пользу иных мер, не связанных с высвобождением сотрудников», – рассказали в ведомстве.
Медицинских сотрудников также уведомили об отмене решения о сокращении ставок.
Речь идет о поселках Черемухово и Калья, пишет портал Е1.
«По решению министра они были отменены в пользу иных мер, не связанных с высвобождением сотрудников», – рассказали в ведомстве.
Медицинских сотрудников также уведомили об отмене решения о сокращении ставок.
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