ФК «Урал» уступил на своём поле самарским «Крыльям Советов» и остался в подвале турнирной таблицы

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 24 тура футбольного чемпионата Российской премьер-лиги «Урал» принимал в Екатеринбурге самарские «Крылья Советов». Игра, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась победой гостей.Перед началом этого матча в истории противостояния екатеринбургского и самарского клубов было равенство – в 22 играх между собой команды одержали по 5 побед и 12 раз сыграли вничью, причём 9 раз был зафиксирован счёт 1:1. Букмекеры оценивали высокую вероятность ничьи и на этот раз, но исход в итоге вышел другим – уральцы ни разу за весь матч не нанесли удар в створ ворот соперника, а Крылья дважды сумели загнать мяч в сетку «Урала» – правда, гол Глена Бейла (не путать с Гаретом Бейлом) в первом тайме был отменён судьями VAR, но в начале второго тайма полузащитник гостей Антон Зиньковский забил уже «чисто» — 0:1. Этот счёт и сохранился до финального свистка, все попытки «Урала» соорудить атаку, которая завершилась хотя бы ударом в створ ворот, оказались безуспешны.Таким образом, у «Урала» осталось 21 очко – столько же, сколько у замыкающих турнирную таблицу «Уфы» и «Арсенала» (но имеющих на момент написания данной новости матч в запасе). До спасительного 12-го места, позволяющего сохранить прописку в Премьер-лиге, – 4 очка. Свой следующий матч «Урал» проведёт на выезде против лидера чемпионата – петербургского «Зенита». Что не внушает надежды на пополнение очковой копилки. Впрочем, до окончания чемпионата ещё 6 туров, поэтому шансы на сохранения прописки в высшем дивизионе российского футбола у екатеринбургского клуба пока есть.