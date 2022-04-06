Магазин спорттоваров «Decathlon» на Вайнера временно прекратит работу в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 24 апреля временно приостановит свою работу торговая точка сети магазина спорттоваров «Decathlon» на улице Вайнера, 48.«Decathlon планирует временно приостановить работу магазинов: из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров», – объяснили в торговой сети.Как уточнили в «Decathlon» порталу «КП-Екатеринбург», речь идет только о магазине на Вайнера. Торговая точка в ТРЦ «Радуга-Парк» продолжит работу в привычном режиме.