Магазин спорттоваров «Decathlon» на Вайнера временно прекратит работу в Екатеринбурге
Общество
Фото: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге 24 апреля временно приостановит свою работу торговая точка сети магазина спорттоваров «Decathlon» на улице Вайнера, 48.
«Decathlon планирует временно приостановить работу магазинов: из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров», – объяснили в торговой сети.
Как уточнили в «Decathlon» порталу «КП-Екатеринбург», речь идет только о магазине на Вайнера. Торговая точка в ТРЦ «Радуга-Парк» продолжит работу в привычном режиме.
«Decathlon планирует временно приостановить работу магазинов: из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров», – объяснили в торговой сети.
Как уточнили в «Decathlon» порталу «КП-Екатеринбург», речь идет только о магазине на Вайнера. Торговая точка в ТРЦ «Радуга-Парк» продолжит работу в привычном режиме.
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